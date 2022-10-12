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Берлин, 11 октября (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» осудили ракетные удары России по территории Украины и заявили, что «неизбирательные удары по невинному гражданскому населению представляют собой военное преступление».

«Мы будем привлекать к ответственности президента (России) (Владимира) Путина и ответственных лиц», – говорится в совместном заявлении лидеров G-7 после экстренной виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры «Большой семёрки» предупредили, что любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия «будет иметь серьёзные последствия». Кисида Фумио, премьер-министр Японии, единственной в мире страны, пережившей атомную бомбардировку, заявил, что Украина не должна стать новой страной, подвергшейся атомной бомбардировке.

Семь стран «продолжат создавать дополнительные экономические тяготы для России, в том числе физическим и юридическим лицам… которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинской территории», – заявили лидеры.

В заявлении они осудили аннексию Россией четырёх украинских областей, заявив: «Мы торжественно заявляем, что никогда не признаем эту незаконную аннексию или фиктивные референдумы, которые Россия использует для её оправдания».

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