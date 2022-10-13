Запуск ракеты JAXA Epsilon-6 завершился неудачей
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Кимоцуки, преф. Кагосима, 12 октября (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) не смогло запустить свою шестую твердотопливную ракету Epsilon.
Агентство отправило сигнал для самоуничтожения ракеты через семь минут после запуска из космического центра Утиноура в городе Кимоцуки в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в 9:50 после того, как стало понятно, что из-за технических проблем ракета не может продолжать безопасный полёт.
В тот же день министерство науки провело заседание комиссии и поручило JAXA определить причину проблемы.
Это был первый неудачный запуск серии Epsilon. Первая ракета «Эпсилон» была запущена в 2013 году.
Ракета Epsilon-6 стала первой крупной ракетой JAXA, запуск которой закончился неудачей после запуска шестой ракеты H-2A в ноябре 2003 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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