Япония и Люксембург договорились о сотрудничестве в помощи Украине
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 19 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его коллега из Люксембурга Ксавьер Беттель договорились работать вместе, чтобы оказать поддержку Украине, которая подверглась вторжению России.
В свете недавнего одностороннего заявления России об аннексии четырёх украинских областей и ракетных ударов Москвы по Украине Кисида 18 октября заявил на встрече с Беттелем, что эти действия являются возмутительными, расшатывая самые основы международного порядка, и что он решительно их осуждает.
Они согласились с важностью единого ответа международного сообщества на войну в Украине.
Также во время встречи, состоявшейся в кабинете премьер-министра в Токио, Кисида поблагодарил Беттеля за участие в состоявшихся в прошлом месяце государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, который был застрелен во время предвыборной речи в июле.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио: примирительная политика Абэ Синдзо по отношению к Путину не дала результатов
- Япония намерена прекратить экономическое сотрудничество с Россией
- Основные вехи истории Северных территорий
- Японский консул во Владивостоке задержан и допрошен по подозрению в шпионаже
- Японская полиция делится с компаниями информацией для предотвращения ущерба от шпионской деятельности
- В Японии арестовали мужчину по подозрению в передаче военной информации представителям российского торгпредства
- Бывший российский дипломат подозревается в краже информации в Японии
- Российский дипломат, подозреваемый в приобретении секретной информации компании мобильной связи Softbank, выехал из Японии
- В Японии бывший работник компании мобильной связи Softbank арестован по подозрению в продаже секретной информации российским спецслужбам
- Российские власти задержали и выслали японского журналиста
- Кисида призывает к усилению роли ООН
- Глава ООН назвал обстрел АЭС в Украине «самоубийственным»
- Семь развитых стран выразили обеспокоенность нападениями России на ядерные объекты в Украине
- Пожар на Запорожской АЭС: паника в соцсетях и молчание российских СМИ
- Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны в условиях российской агрессии в Украине
- Группа семи развитых стран предупреждает о новых жёстких санкциях в ответ на российскую агрессию в Украине
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал путинские угрозы ядерным оружием
- Премьер-министр Японии сказал, что в Японии примут беженцев из Украины
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил солидарность с народом Украины