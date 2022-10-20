Япония и Люксембург договорились о сотрудничестве в помощи Украине

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Токио, 19 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его коллега из Люксембурга Ксавьер Беттель договорились работать вместе, чтобы оказать поддержку Украине, которая подверглась вторжению России.

В свете недавнего одностороннего заявления России об аннексии четырёх украинских областей и ракетных ударов Москвы по Украине Кисида 18 октября заявил на встрече с Беттелем, что эти действия являются возмутительными, расшатывая самые основы международного порядка, и что он решительно их осуждает.

Они согласились с важностью единого ответа международного сообщества на войну в Украине.

Также во время встречи, состоявшейся в кабинете премьер-министра в Токио, Кисида поблагодарил Беттеля за участие в состоявшихся в прошлом месяце государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, который был застрелен во время предвыборной речи в июле.

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