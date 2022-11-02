Япония и Германия обещают продолжить санкции против России
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Токио, 1 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и находящийся с визитом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер договорились о продолжении санкций своих стран против России в связи с её вторжением в Украину, а также о поддержке Украины.
На встрече в кабинете премьер-министра в Токио Кисида и Штайнмайер также договорились, что их страны будут работать вместе, чтобы решить проблему нехватки продовольствия и резкого роста цен на энергоносители.
Поскольку Россия угрожает применить ядерное оружие, как заявил Кисида на совместной пресс-конференции после встречи, исторический факт неприменения ядерного оружия в течение 77 лет после атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года не должен быть изменён.
«Международное сообщество никогда не должно мириться» с применением ядерного оружия, подчеркнул Кисида.
Штайнмайер сказал, что общая цель Германии и Японии – мир без ядерного оружия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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