Японскому астронавту Фурукаве объявлен выговор за фальсификацию данных
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Токио, 12 января (Jiji Press). Японский астронавт и врач Фурукава Сатоси сообщил, что получил выговор от Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) за фальсификацию данных экспериментов в исследованиях космической медицины.
58-летний Фурукава, руководивший исследованием, сообщил на пресс-конференции в Токио, что 10 января он получил выговор. «Я прошу прощения за то, что подорвал доверие общественности из-за ненадлежащего проведения исследований и управления», – сказал он.
По данным JAXA, он стал первым японским астронавтом, подвергшимся дисциплинарным взысканиям. Он отрицал прямую причастность к фабрикации или отдаче соответствующих инструкций.
Что касается его долгосрочной миссии на Международной космической станции, которая должна начаться в этом году, Фурукава сказал: «Я считаю, что я обязан тщательно выполнять возложенные на меня обязанности, и я надеюсь восстановить доверие, делая это».
Эксперимент, направленный на разработку метода оценки стресса у астронавтов, проводился в закрытом помещении Космического центра Цукуба в восточной префектуре Ибараки пять раз в период с 2016 по 2017 год. Он был остановлен после выявления подтасовки данных во время пятого сеанса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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