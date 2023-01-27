Япония успешно запустила разведывательный спутник

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Токио, 26 января (Jiji Press). Японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd. успешно запустила правительственный радиолокационный спутник для сбора разведывательной информации на ракете H-2A.

Спутник вышел на орбиту, как и планировалось, после старта ракеты около 10:50 из космического центра Танэгасима Японского агентства аэрокосмических исследований на острове Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

Спутник для сбора информации, управляемый правительственным центром спутниковой разведки, фактически является спутником-шпионом. Япония запускает такие спутники после запуска баллистической ракеты Северной Кореей в 1998 году.

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