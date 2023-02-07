Кисида и глава НАСА подтвердили намерение сотрудничать в космических исследованиях

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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и посетивший Японию администратор НАСА Билл Нельсон подтвердили, что их страны будут активизировать сотрудничество в области исследования космоса и лунной поверхности.

Во время встречи в Токио Кисида и Нельсон упомянули о пакте о сотрудничестве в космосе, который Япония и США подписали в прошлом месяце, при этом премьер-министр подчеркнул, что японско-американское сотрудничество вступило в новую эру.

Кисида сказал, что Япония будет стремиться впервые отправить японского астронавта на поверхность Луны во второй половине 2020-х годов.

Нельсон сказал, что Соединённые Штаты стремятся достичь южного полюса Луны и Марса.

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