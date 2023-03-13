Японский астронавт Ваката возвращается на Землю

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Токио, 12 марта (Jiji Press). Японский астронавт Ваката Коити благополучно вернулся на Землю после пятимесячной миссии на борту Международной космической станции.

Капсула Crew Dragon с Вакатой и тремя другими астронавтами приземлилась в водах США, штат Флорида, около 11 часов утра по японскому времени.

Капсулу принял корабль, и около 11:40 лткрыли люк. Ваката вышел третьим, он улыбался и выглядел здоровым.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), у 59-летнего Вакаты не наблюдается особых проблем со здоровьем.

Crew Dragon, разработанный Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), отделился от МКС в 16:20 11 марта.

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