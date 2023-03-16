Японский стартап ищет пассажиров для полёта на стратосферном воздушном шаре
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Токио, 15 марта (Jiji Press). Японский стартап Iwaya Inc. ищет в общей сложности пять пассажиров для коммерческих полётов на воздушном шаре, которые доставят их в стратосферу, в период с 2023 по 2024 год.
Компания, расположенная в Саппоро, преф. Хоккайдо, на самом севере Японии, принимает заявки до конца августа этого года. Каждый рейс будет стоить около 24 миллионов йен на одного пассажира.
Воздушному шару потребуется два часа, чтобы достичь высоты 25 километров с использованием гелия и оставаться там в течение одного часа, прежде чем вернуться на землю после часового спуска.
Каждый рейс, стартующий с Хоккайдо, будет включать пилота и одного пассажира. Первый рейс запланирован на декабрь.
Пассажиров попросят остаться на Хоккайдо примерно на неделю, чтобы дождаться хороших условий для полёта. Чтобы иметь право на участие, заявители должны быть ростом от 150 до 190 сантиметров и в возрасте от 15 до 65 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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