Японский частный спускаемый аппарат совершит посадку на Луну 26 апреля

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Токио, 12 апреля (Jiji Press). Японский стартап по исследованию космоса ispace Inc. сообщил, что его лунный модуль попытается приземлиться на Луну 26 апреля.

В случае успеха это будет первый в мире частный проект, аппарат которого достигнет Луны.

Посадочный модуль, являющийся частью проекта компании по исследованию Луны Hakuto-R, будет направлен на посадку в кратере Атласа в районе, известном как Море холода, в 1:40 утра 26 апреля.

12 апреля стартап, основанный в 2010 году, дебютировал в разделе роста Токийской фондовой биржи, но не смог получить первые котировки из-за наплыва заказов на покупку.

«Мы надеемся вместе с нашими акционерами принять вызов по созданию новой экономической зоны, ориентированной на космос», – сказал исполнительный директор Хакамада Такэси.

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