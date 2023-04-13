Японский частный спускаемый аппарат совершит посадку на Луну 26 апреля
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Токио, 12 апреля (Jiji Press). Японский стартап по исследованию космоса ispace Inc. сообщил, что его лунный модуль попытается приземлиться на Луну 26 апреля.
В случае успеха это будет первый в мире частный проект, аппарат которого достигнет Луны.
Посадочный модуль, являющийся частью проекта компании по исследованию Луны Hakuto-R, будет направлен на посадку в кратере Атласа в районе, известном как Море холода, в 1:40 утра 26 апреля.
12 апреля стартап, основанный в 2010 году, дебютировал в разделе роста Токийской фондовой биржи, но не смог получить первые котировки из-за наплыва заказов на покупку.
«Мы надеемся вместе с нашими акционерами принять вызов по созданию новой экономической зоны, ориентированной на космос», – сказал исполнительный директор Хакамада Такэси.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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