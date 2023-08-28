Ракета с японским астронавтом Фурукавой и другими успешно запущена

Новости

Токио, 26 августа (Jiji Press). Ракета SpaceX с космическим кораблём Crew-7 с японским астронавтом Фурукавой Сатоси и тремя другими людьми на борту была успешно запущена 26 августа по японскому времени.

Для 59-летнего Фурукавы это второй космический полёт и первый с момента его пребывания на Международной космической станции в 2011 году.

Ракета Falcon 9, также разработанная американской космической компанией, стартовала из Космического центра НАСА Кеннеди во Флориде в 16:27 (7:27 по Гринвичу).

Примерно через 12 минут после старта Crew-7 отделился от ракеты и вышел на орбиту. Стыковка с МКС запланирована на 21:50 27 августа по японскому времени.

В течение предстоящего полугодового пребывания на МКС Фурукава проведёт различные эксперименты в японском экспериментальном модуле «Кибо» и в других местах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме