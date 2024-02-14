JAXA отложило запуск ракеты H3 из-за плохой погоды
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Минамитанэ, префектура Кагосима, 13 февраля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что решило отложить запланированный на 15 февраля запуск второго блока своей новой ракеты на жидком топливе H3 из-за прогноза плохой погоды.
По данным JAXA, во второй половине дня 15 февраля в районе космодрома Танегасима в юго-западной японской префектуре Кагосима прогнозируются грозы и сильные ветры.
JAXA планирует назначить новую дату запуска после улучшения погоды.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы компенсировать убытки, вызванные неудачным запуском первого блока (H3)» в марте 2023 года, заявил на пресс-конференции руководитель проекта JAXA Окада Масаси. «Это был неспокойный год».
«Я считаю, что мы приняли удовлетворительные меры, – сказал он. – Мы надеемся успешно запустить второй блок как можно скорее».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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