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Хиросима, 8 июля (Jiji Press). Представители рекордных 115 стран, а также Европейского союза, планируют посетить мемориальную церемонию мира в этом году в западном японском городе Хиросима 6 августа, сообщило муниципальное правительство 8 июля.

Церемония будет посвящена 79-й годовщине атомной бомбардировки этого города войсками США в последние дни Второй мировой войны. Текущий рекорд составлял 111 стран плюс ЕС, он был отмечен в прошлом году.

Ожидается, что из государств, обладающих ядерным оружием, в церемонии примут участие Великобритания, Франция, Индия и Израиль, в то время как США ещё не приняли решение, а Китай, Пакистан и Северная Корея еще не ответили. России приглашение не было отправлено третий год подряд.

«Поскольку по всему миру продолжаются войны и конфликты, реальность атомной бомбардировки Хиросимы и стремление к миру, возможно, вновь привлекли внимание», – заявил представитель города по поводу ожидаемого увеличения числа участников.

Группы выживших после атомной бомбардировки (хибакуся) выступили против приглашения Израилю, который продолжает вести боевые действия в секторе Газа. Чиновник Хиросимы сказал, что «к приглашению была добавлена ​​записка, призывающая страну обратиться к посланию хибакуся и сделать шаг к миру, особенно в такое время».

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