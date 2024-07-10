Представители рекордного количества стран посетят церемонию мира в Хиросиме
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Хиросима, 8 июля (Jiji Press). Представители рекордных 115 стран, а также Европейского союза, планируют посетить мемориальную церемонию мира в этом году в западном японском городе Хиросима 6 августа, сообщило муниципальное правительство 8 июля.
Церемония будет посвящена 79-й годовщине атомной бомбардировки этого города войсками США в последние дни Второй мировой войны. Текущий рекорд составлял 111 стран плюс ЕС, он был отмечен в прошлом году.
Ожидается, что из государств, обладающих ядерным оружием, в церемонии примут участие Великобритания, Франция, Индия и Израиль, в то время как США ещё не приняли решение, а Китай, Пакистан и Северная Корея еще не ответили. России приглашение не было отправлено третий год подряд.
«Поскольку по всему миру продолжаются войны и конфликты, реальность атомной бомбардировки Хиросимы и стремление к миру, возможно, вновь привлекли внимание», – заявил представитель города по поводу ожидаемого увеличения числа участников.
Группы выживших после атомной бомбардировки (хибакуся) выступили против приглашения Израилю, который продолжает вести боевые действия в секторе Газа. Чиновник Хиросимы сказал, что «к приглашению была добавлена записка, призывающая страну обратиться к посланию хибакуся и сделать шаг к миру, особенно в такое время».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Россия наложила вето на резолюцию ООН о нераспространении ядерного оружия в космосе
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Мемориальный парк мира в Хиросиме и Национальный мемориал Пёрл-Харбор договорились о побратимских отношениях
- Парк мира в Хиросиме и Пёрл-Харбор вступят в побратимские отношения
- Что написали лидеры G7 и президент Зеленский в гостевой книге после посещения музея атомной бомбардировки в Хиросиме?
- Зеленский осудил ядерные угрозы в своей записи в гостевой книге в Хиросиме
- Обновленный Хиросимский музей мира: услышать «стенания душ» в экспозиции о жертвах атомной бомбардировки
- Группа хибакуся назвала ядерное оружие величайшим врагом человечества
- Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии
- Договор ООН о запрещении ядерного оружия вступает в силу
- ООН приняла предложенную Японией резолюцию о ликвидации ядерного оружия
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире
- Зеленский выразил благодарность Японии после саммита G-7
- Саммит G-7 в Хиросиме завершился заявлением о стремлении к безъядерному миру