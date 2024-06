L’essentiel du mois de mai 2024

Nemoto Ryôsuke du parti Tsubasa no Tô (au premier plan à droite) perturbant la campagne du candidat aux élections partielles du 15 e district de Tokyo, Ototake Hirotada (à gauche), du président du Parti démocrate du peuple Tamaki Yûichirô (deuxième à gauche) et de la gouverneure de Tokyo Koike Yuriko (quatrième à gauche), devant la gare de Kameido à Tokyo, le 16 avril 2024. (Jiji Press)

Le maire de Genkai (préfecture de Saga), Wakiyama Shintarô, a annoncé la candidature de la ville pour accueillir un site d’élimination finale de déchets radioactifs de haute activité et à vie longue (HAVL). Il s’agit de la troisième municipalité à postuler, après Suttsu et Kamoenai, toutes deux situées à Hokkaidô.

L’Agence de la construction, du transport et des technologies des chemins de fer japonais (JRTT) a fait savoir que l’ouverture d’une ligne de Shinkansen jusqu’à Sapporo, sur l’île de Hokkaidô, n’aura sans doute pas lieu pour le début de l’année 2031 comme il était prévu à l’origine, à cause des difficultés que posent la construction du tunnel.

Filet noir pour cacher le mont Fuji, sommet Japon-Chine-Corée du Sud et premier satellite en bois au monde

Lundi 20

Mitsubishi Corporation a annoncé son intention de vendre la totalité de sa participation (environ 35 %) dans la société japonaise KFC Holdings, qui exploite Kentucky Fried Chicken, au fonds d’investissement américain Carlyle Group. Mitsubishi Corporation mettra ainsi fin à près d’un demi-siècle de partenariat avec le géant américain du fast-food.

Le fabricant de produits alimentaires Kirin a annoncé le lancement de la cuillère à sel « Electric Salt », qui utilise l’électricité pour accentuer la perception du goût salé des aliments en faible teneur en sodium.

Mardi 21

La ville de Fuji-Kawaguchiko, dans la préfecture de Yamanashi, a placé un filet noir le long d’un trottoir en face d’un supérette (konbini), un lieu prisé depuis quelque temps par les visiteurs étrangers pour prendre des photos du mont Fuji. La mesure restera en vigueur « jusqu’à l’amélioration des comportements irrespectueux ».

Mercredi 22

Le taux de rendement des nouvelles obligations d’État à 10 ans, indicateur des taux d’intérêt à long terme sur le marché obligataire de Tokyo, a atteint 1 %.

Le ministère public a encore une fois requis la peine de mort pour Hakamata Iwao, 88 ans, lors de son nouveau procès pour le meurtre de quatre personnes le 30 juin 1966. Le verdict est attendu pour le 26 septembre prochain.

Dimanche 26

Le Premier ministre Kishida Fumio et le Premier ministre chinois Li Qiang se sont rencontrés pendant environ une heure à Séoul. Le dirigeant japonais a appelé à la levée immédiate de l’interdiction chinoise sur les importations de produits de la mer japonais, une mesure prise par la Chine à la suite du rejet d’eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.



Le Premier ministre Kishida serrant la main du Premier ministre Li Qiang (à droite) avant leur réunion au Musée national d’art contemporain de Séoul, en Corée du Sud (Jiji Press).

Suzuki Yasutomo a été élu nouveau gouverneur de la préfecture de Shizuoka. Ancien maire de Hamamatsu, il a été soutenu par l’opposition dans sa victoire sur Ômura Shinichi, soutenu par le parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate (PLD). Celui-ci a ainsi subi un nouveau revers, après une série de défaites lors de trois élections partielles de la Chambre des représentants en avril dernier.

Le lutteur de sumô Ônosato (rang komusubi) a remporté le tournoi d’été, le septième tournoi auquel il a participé au cours de sa jeune carrière. Jamais un lutteur n’avait remporté un tournoi aussi tôt dans sa carrière, depuis la mise en place du système de championnat actuel en 1909.

Lundi 27

Le Premier ministre Kishida, le Premier ministre chinois Li Qiang et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol se sont rencontrés à la Maison-Bleue à Séoul. Au cours du premier sommet Japon-Chine-Corée en quatre ans et demi, les dirigeants ont convenu de la nécessité d’une coopération dans six sujets qui concernent les trois pays, dont le vieillissement de la population, l’économie et le commerce.



Conférence de presse conjointe dans le cadre du sommet Japon-Chine-Corée du Sud. (Reuters)

La députée de la Chambre des Conseillers Renho, du Parti démocrate constitutionnel, a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de Tokyo, dont les élections auront lieu le 7 juillet 2024. Le Parti constitutionnel démocrate et le Parti communiste lui ont affirmé leur soutien.

La princesse Kako, la nièce de l’empereur, a effectué une visite officielle en Grèce pour commémorer les 125 ans des relations diplomatiques avec le Japon.



La princesse Kako prononçant un discours lors d’une cérémonie célébrant les 125 ans de relations diplomatiques entre le Japon et la Grèce, le 27 mai 2024. (Reuters)

À Naha, dans la préfecture d’Okinawa, s’est tenue une cérémonie pour fêter l’achèvement de la charpente du pavillon principal (seiden) du château de Shuri, dont une grande partie de sa structure avait été détruite par un incendie en il y a cinq ans.

Mardi 28

La ville de Ômura dans la préfecture de Nagasaki a inscrit dans ses registres un couple d’hommes homosexuels. C’est la première fois que deux personnes de même sexe sont inscrites comme « époux » dans des documents d’état-civil japonais.

L’Université de Kyoto et l’entreprise Sumitomo Forestry ont annoncé avoir conçu le tout premier satellite en bois au monde. Il devrait être lancé en septembre depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, vers la Station spatiale internationale (ISS). De celle-ci, la sonde expérimentale Kibo le relâchera dans l’espace le mois suivant.

Les présidents de Toyota, Mazda et Subaru ont annoncé une collaboration à la création de nouveaux moteurs à combustion.

Mercedi 29

La Cour suprême du Japon a tenu une audience en appel sur cinq recours en justice contre l’État pour avoir procédé à des stérilisations dans les années 1960-1970 au nom de la « Loi de protection eugénique ».

Vendredi 31

En réponse aux scandale des caisses noires du Parti libéral-démocrate, le Premier ministre Kishida, également président du PLD, a annoncé son intention d’abaisser le seuil pour les dons requérant une déclaration (50 000 yens, environ 300 euros) lors d’événements de levée de fonds, ainsi que la conservation et la divulgation de toutes les dépenses issues d’activités politiques après 10 ans.

