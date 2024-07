門脇麥眼中的臺灣電影魅力——與《老狐狸》導演蕭雅全的雙人對談

門脇麥首次參與臺灣電影演出的《老狐狸》一片,榮獲第60屆金馬獎四項大獎。導演蕭雅全訪日與門脇麥一同分享臺灣電影魅力及電影製作秘辛,並暢談日本電影的未來潛力。

侯孝賢導演是1980年代臺灣新電影浪潮的重要人物,他於2023年宣布退休,《老狐狸》是他最後一部監製的電影。 《老狐狸》的時代背景為1989年秋天,故事描述11歲的少年廖界為了一圓亡母開理髮店的夢想,與父親泰來勤儉度日,並期許未來能買下一間自己的房屋。然而,房價飆漲讓他們的希望幾近幻滅。就在此時,他們的房東、同時也是鎮上極具影響力的謝老闆出現在涉世未深的廖界面前,廖界跟謝老闆兩人關係益發密切,但謝老闆卻是個不顧他人感受只一心追求成功的人,與廖界樸實善良的父親形成鮮明對比。儘管父親告誡廖界「不要接近謝老闆」,但他只當作耳邊風,這為他帶來了意想不到的影響⋯⋯。

謝老闆告訴廖界「不用同情別人」 ©2023 BIT PRODUCTION CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED 蕭雅全為本片導演兼編劇,他曾擔任侯孝賢作品《海上花》(1998年)的助理導演,《老狐狸》是他的第四部長篇電影。紮實的故事內容、尖銳的社會觀察角度、及溫暖的人物描寫在在讓他的作品獲得高度讚賞,而他亦因此片榮獲第60屆臺北金馬獎最佳導演獎。 門脇麥首次挑戰臺灣電影 門脇麥以本片首次進軍臺灣電影圈。她從很久以前就是臺灣電影的忠實影迷,這次她在片中飾演廖界父親泰來的初戀對象楊君眉。據說在當地始終找不到符合導演形象的演員,某次因緣際會下,由她雀屏中選了這個角色。

劉冠廷曾主演《消失的情人節》(2020年),在《老狐狸》中飾演廖泰來 ©2023 BIT PRODUCTION CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED 蕭雅全 侯導從前經常跟我說有機會的話要和日本人一起工作。於是這次在討論選角時,監製之一的小坂史子向我提議「可以考慮日本演員」時,我欣然接受。因為我曾看過門脇小姐在《淺草小子》(2021年)的演出,我便拜託說「請務必邀請門脇麥演出」。 門脇麥 我從以前就很喜歡臺灣電影,非常希望有一天能夠參與演出。但我從來沒想過會收到飾演臺灣人角色的工作邀約(笑)。 蕭雅全 我其實很擔心她會怎麼想(笑)。而且當時(2021年)因為疫情的關係,往返日本臺灣之間變得困難重重。當她讀完劇本並答應參與演出時,我真的很高興。」 —楊君眉一角與您本人性格和生活經歷截然不同,請問您如何詮釋這樣的落差? 門脇麥 我覺得全中文臺詞對我來說也是個挑戰⋯⋯,不過,我以前也演過許多與自己天差地別的角色,這次正好是一個需要說中文、生活在不同時代的角色而已。身為演員,我面對每個角色的心態不變,重點是自己能否與劇中角色產生共鳴。感謝導演給予我建議,「與其想著把臺詞講好,不如全神貫注去理解角色的心情」,這些話幫助了我專注於演繹她的內心世界。 —您如何掌握楊君眉這角色的「核心」? 門脇麥 服裝和妝髮幫助很大。當我研讀劇本時,我想像她應該是一位費盡心力打扮自己、並且拚命追求目標的女性。儘管經濟狀況穩定無虞,卻因內心孤獨,對泰來仍留有依戀。我看著梳化成君眉的自己,不由得升起一股「她真是位可憐人」之情,我想這便是掌握角色核心的關鍵所在。

楊君眉無法得到丈夫的愛,獨自承受著孤寂 ©2023 BIT PRODUCTION CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED

門脇麥是「相當成熟的演員」 —導演對門脇麥的第一印象與實際合作後的感想如何? 蕭雅全 當我觀賞《淺草小子》時,我覺得她的眼神充滿力量,在這次的角色中她同樣也展現了出色的眼神。楊君眉是一個不會以言語表達出自己孤獨和傷痛的角色,門脇小姐用她的雙眼精湛地呈現出角色的靈魂,連攝影師和剪輯師們都稱讚說,「她的眼神真棒」。 —兩位在拍攝現場有進行過哪些討論? 門脇麥 導演完全信任我讓我自由發揮,所以沒有特別進行討論。 蕭雅全 在電影開拍之前,我已先行寄送相關時代背景和角色的資料,我想門脇小姐應已充分理解劇中角色設定,所以拍攝現場便無須多做解釋。關於角色的部分,我僅再次提及,「她出生於富裕家庭,自由開放的成長過程讓她多了分任性⋯⋯」,之後便全交由門脇小姐自行演繹角色。我認為她是位相當成熟的演員。 —由於君眉這個角色在故事中的特殊設定,不知是否為日本演員飾演之故,總覺得給人的印象很不一樣。 蕭雅全 君眉與泰來就讀同一所中學,過去他們的社會地位曾經是相近的。但當他們長大成人後,無論君眉是否過得幸福,他們之間已存在明顯的階級差異。或許是這點讓人感覺很不一樣吧。

中學時期的泰來與君眉 ©2023 BIT PRODUCTION CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED 門脇麥 雖然君眉登場畫面並不多,但當我觀看電影時,我反而更深入了解君眉與和她息息相關的泰來兩位的人格特質。儘管君眉一角並未對廖界產生直接影響,但她卻是談論泰來性格時,不可或缺的女性角色。

臺灣電影有但日本電影卻沒有的元素 —對門脇小姐而言,臺灣電影的魅力為何? 門脇麥 我很喜歡侯孝賢導演等臺灣新電影時期的作品。電影中所呈現出臺灣這塊土地、歷史及其社會議題的彼此相關、密不可分,若不是在臺灣便拍攝不出這種氛圍。即便是不熟悉臺灣狀況的我,也能夠從電影中感受到當時生活樣貌的生動與真實。

本片再現1990年代前後的臺灣,於臺北郊外的街道打造了當時的景象 ©2023 BIT PRODUCTION CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED 蕭雅全 侯孝賢與楊德昌等人,是第一代試圖描繪出當時臺灣現實社會與人民真實生活的臺灣新電影時期的導演。在這之前,臺灣電影多為教育片或愛情通俗劇情,與觀眾實際生活相距甚遠。我們從他們那一代學習到許多,尤其是將焦點放在臺灣這塊土地以及臺灣人的生活方式。 門脇麥 我認為在臺灣創作電影的人們,確實地承襲了來自上個世代對於臺灣的記憶與文化。我感覺日本電影圈似乎缺乏這一塊。雖然戰爭已結束近80年,但包含我在內,日本的年輕演員們是否每天感受著日本這塊土地上發生的事情呢?我想我無法拍胸脯保證說,「日本也有很多這樣的演員」。 —關於這一點,臺灣解除國民黨時期頒布的戒嚴令還不到40年,這段歷史對於電影製作是否有著深遠的影響呢? 蕭雅全 嗯⋯⋯(思考貌)的確,在臺灣這個地方,過往如此,迄今更是深切感受到中國存在所帶來的壓力。當我們要述說這片土地的故事或是拍攝電影時,絕無法忽略中國,要面對時經常也伴隨著重重困難。儘管只是回顧我們的歷史,中國的影響依舊存在。 —您的作品風格是否受到臺灣新電影時期的影響?這部電影中細膩地捕捉了臺灣的街道與文化,在飲食及料理的拍攝方式上也能看出您獨到的堅持。 蕭雅全 這部分沒有太大影響,不過我們看事物的觀點畢竟有相仿之處。以用餐場景為例,人們往往不會在住家之外的公共場合表達內心真實想法,這是因為一旦說出真心話,便容易產生意見分歧或與他人衝突的情形。雖然如此,用餐時依然常見到類似衝突發生。我認為「人們在用餐或在車內會吐露真心話」,因此我對於這兩個場景特別講究。與其說這是受到臺灣新電影時期的影響,我倒覺得這是我們與前輩們兩代人之間共通的文化記憶。

陳慕義(右)飾演謝老闆,以此作品獲得金馬獎最佳男配角獎 ©2023 BIT PRODUCTION CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED —很可惜在日本上映的作品不多,但導演以往的作品以硬派作風著稱,深刻探討了當代社會及歷史議題。另外,導演也曾拍過廣告CM,請問創作動機從何而來呢? 蕭雅全 我拍攝電影的動機來自於我自己的價值觀和當時的內心糾葛,而且我也想描繪複雜的故事與人際關係。不過,我的上一部作品《范保德》(2018年)因觀眾接受度不高,在臺灣票房並不理想,因此吃了很多苦。我想或許是由於我長年在廣告業界始終顧及客戶需求,但當切換到電影時,我卻告訴自己「製作電影就別想這麼多」,所以忽略了觀眾想法,只做自己想做的作品,導致淒慘的後果。當然,身為一名創作者,我希望作品能確實傳達給觀眾,但也不想因此違背自己的內心。這部電影是我一邊摸索一邊糾結、費盡心力所製作出從過去的自己蛻變的作品。

不侷限於類型框架、具有深度且複雜的議題正是蕭雅全作品的魅力所在 ©2023 BIT PRODUCTION CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED