門脇麥眼中的臺灣電影魅力——與《老狐狸》導演蕭雅全的雙人對談

侯孝賢導演是1980年代臺灣新電影浪潮的重要人物，他於2023年宣布退休，《老狐狸》是他最後一部監製的電影。

《老狐狸》的時代背景為1989年秋天，故事描述11歲的少年廖界為了一圓亡母開理髮店的夢想，與父親泰來勤儉度日，並期許未來能買下一間自己的房屋。然而，房價飆漲讓他們的希望幾近幻滅。就在此時，他們的房東、同時也是鎮上極具影響力的謝老闆出現在涉世未深的廖界面前，廖界跟謝老闆兩人關係益發密切，但謝老闆卻是個不顧他人感受只一心追求成功的人，與廖界樸實善良的父親形成鮮明對比。儘管父親告誡廖界「不要接近謝老闆」，但他只當作耳邊風，這為他帶來了意想不到的影響⋯⋯。



謝老闆告訴廖界「不用同情別人」 ©2023 BIT PRODUCTION CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED

蕭雅全為本片導演兼編劇，他曾擔任侯孝賢作品《海上花》（1998年）的助理導演，《老狐狸》是他的第四部長篇電影。紮實的故事內容、尖銳的社會觀察角度、及溫暖的人物描寫在在讓他的作品獲得高度讚賞，而他亦因此片榮獲第60屆臺北金馬獎最佳導演獎。

門脇麥首次挑戰臺灣電影

門脇麥以本片首次進軍臺灣電影圈。她從很久以前就是臺灣電影的忠實影迷，這次她在片中飾演廖界父親泰來的初戀對象楊君眉。據說在當地始終找不到符合導演形象的演員，某次因緣際會下，由她雀屏中選了這個角色。



劉冠廷曾主演《消失的情人節》（2020年），在《老狐狸》中飾演廖泰來 ©2023 BIT PRODUCTION CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED

蕭雅全 侯導從前經常跟我說有機會的話要和日本人一起工作。於是這次在討論選角時，監製之一的小坂史子向我提議「可以考慮日本演員」時，我欣然接受。因為我曾看過門脇小姐在《淺草小子》（2021年）的演出，我便拜託說「請務必邀請門脇麥演出」。

門脇麥 我從以前就很喜歡臺灣電影，非常希望有一天能夠參與演出。但我從來沒想過會收到飾演臺灣人角色的工作邀約（笑）。

蕭雅全 我其實很擔心她會怎麼想（笑）。而且當時（2021年）因為疫情的關係，往返日本臺灣之間變得困難重重。當她讀完劇本並答應參與演出時，我真的很高興。」

—楊君眉一角與您本人性格和生活經歷截然不同，請問您如何詮釋這樣的落差？

門脇麥 我覺得全中文臺詞對我來說也是個挑戰⋯⋯，不過，我以前也演過許多與自己天差地別的角色，這次正好是一個需要說中文、生活在不同時代的角色而已。身為演員，我面對每個角色的心態不變，重點是自己能否與劇中角色產生共鳴。感謝導演給予我建議，「與其想著把臺詞講好，不如全神貫注去理解角色的心情」，這些話幫助了我專注於演繹她的內心世界。

—您如何掌握楊君眉這角色的「核心」？

門脇麥 服裝和妝髮幫助很大。當我研讀劇本時，我想像她應該是一位費盡心力打扮自己、並且拚命追求目標的女性。儘管經濟狀況穩定無虞，卻因內心孤獨，對泰來仍留有依戀。我看著梳化成君眉的自己，不由得升起一股「她真是位可憐人」之情，我想這便是掌握角色核心的關鍵所在。



楊君眉無法得到丈夫的愛，獨自承受著孤寂 ©2023 BIT PRODUCTION CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED