Кислородная станция для больных COVID-19 в Токио пока мало используется

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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Новая кислородная станция, созданная администрацией Токио для лечения пациентов с COVID-19 с лёгкими симптомами, на пике использования была заполнена всего лишь на 30%.

Учреждение было открыто 23 августа в районе Сибуя в Токио. Там есть 130 коек для размещения пациентов с относительно лёгкими симптомами, которые проходят лечение на дому после вызова скорой помощи.

За первые 11 дней после открытия станцией воспользовался всего 151 человек, а 30 августа максимальное количество занятых коек составило 38.

Среди пациентов с COVID-19, которые вызвали скорую помощь, каждый третий сделал это из-за душевных переживаний, их физическое состояние не требовало лечения в больнице, как сказал Инокути Масатака, заместитель главы Токийской медицинской ассоциации.

Тем, кто пользуется кислородной станцией, разрешается оставаться там только несколько дней. По словам Инокути, многие отказываются от госпитализации там, что приводит к низкой заполняемости.

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