В Японии только 20% больниц предоставляют бесплатный доступ к Wi-Fi во всех палатах

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). Только 20,25% больниц в Японии предлагают бесплатное беспроводное соединение Wi-Fi во всех палатах, как показал опрос общественной группы, состоящей из выживших после рака пациентов и других людей.

Отметив, что из-за распространения нового коронавируса посещения больниц были ограничены, группа призвала больше больниц внедрять бесплатные услуги Wi-Fi.

Опрос проводился по телефону и электронной почте в период с июня по август, были получены ответы от 563 медицинских учреждений, в том числе от Национальной больничной организации и больниц, специализирующихся на лечении рака.

Согласно опросу, 2,84% учреждений-респондентов предоставляют доступ к Wi-Fi во всех палатах пациентов за плату или на других условиях, а 27,18% предлагают его в некоторых палатах. При этом из 47,25% учреждений сообщили, что Wi-Fi вообще недоступен, а 2,49% заявили, что рассматривают планы по внедрению Wi-Fi.

На пресс-конференции в Токио 6 сентября 58-летний Касаи Синсукэ, создавший группу, сказал: «Я был рад, что мог пользоваться Интернетом, когда был госпитализирован (в прошлом году для лечения злокачественной лимфомы)», потому что из-за пандемии в больнице были запрещены посещения пациентов.

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