В Японии выявлено 10 603 случая заболевания за день

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). В Японии выявлено 10 603 новых случая заболевания COVID-19.

Количество новых случаев снова превысило 10 000 после падения ниже этого уровня впервые за месяц 6 сентября.

Зарегистрировано 62 смерти от COVID-19, число пациентов с тяжёлыми симптомами увеличилось на 11 с 6 сентября до 2209.

В Токио отмечено 1629 новых случаев заражения, что на 1280 меньше, чем неделей ранее, падение ежедневных показателей по сравнению с неделей ранее отмечают 16-й день подряд.

Самую большую возрастную группу новых случаев заболевания в Токио, 440 человек, составили люди в возрасте 20-29 лет, за ними следуют возрастные группы 30-39 лет и 40-49 лет.

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