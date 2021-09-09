В Японии с октября могут снять часть инфекционных ограничений

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Токио, 8 сентября (Jiji Press). В Японии с октября могут приступить к ослаблению связанных с COVID-19 ограничений для граждан и предприятий, особенно для людей, полностью вакцинированных от нового коронавируса, сообщили информированные источники.

Правительство должно начать демонстрационные испытания уже в следующем месяце, планируя после изучения ситуации с инфекцией разрешить закусочным и барам постепенно вернуться к нормальной работе, сообщили источники.

Официально политика будет утверждена после получения мнений экспертов 9 сентября на заседании группы, которая консультирует правительство по проблемам COVID-19.

Правительство также рассматривает возможность пересмотра своего призыва к ограничению размера собраний до четырёх человек.

Ослабления ограничений правительство планирует распространить в первую очередь на людей, которые были вакцинированы и дали отрицательный результат в тестах на полимеразную цепную реакцию.

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