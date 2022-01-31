В Японии выявлено рекордное число заражений за день

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Токио, 29 января (Jiji Press). Число новых подтверждённых случаев инфекции в Японии достигло 84 937, при этом ежедневное количество достигло рекордного уровня пятый день подряд и превысило 80 000 в течение двух дней подряд.

Число пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии составило 734 человека, что на 37 больше, чем 28 янывря, при этом было зарегистрировано 39 новых случаев смерти от COVID-19.

В шестнадцати из 47 префектур страны ежедневно регистрировались рекордные случаи заражения. Из них на Хоккайдо, в самой северной префектуре Японии, было зарегистрировано 3002 случая, в Канагаве, к югу от Токио, 8699 случаев, в Айти в центральной Японии – 5613 случаев, в Осаке на западе Японии – 10 383 случая, и в Фукуоке на юго-западе Японии – 4949 случаев.

В префектуре Окинава общее число новых случаев составило 979, что почти на 50% ниже рекордного уровня в 1829, отмеченного двумя неделями ранее.

В Токио 17 433 человека дали положительный результат на вирус 29 января, что на 6206 человек больше, чем неделей ранее, и является вторым по величине уровнем за всю историю наблюдений. Ежедневное число случаев заболевания в японской столице пятый день подряд превышает 10 000 человек.

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