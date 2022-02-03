В Японии впервые зарегистрировано более 90 000 выявленных за день случаев COVID-19

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Токио, 2 февраля (Jiji Press). Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии 2 февраля достигло 94 909, впервые превысив 90 000.

Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 составило 886 человек, что на 82 больше, чем 1 февраля, и 82 человека, в том числе 19 в префектуре Осака и шесть в Токио, умерли от болезни.

Рекордные максимумы заражений наблюдались в 18 из 47 префектур страны. К ним относятся Токио с 21 576 случаями, этот показатель впервые превысил 20 000, Айти с 6191 случаем и Хёго с 5913 случаями.

По данным столичного правительства, заполняемость больничных коек для пациентов с COVID-19 выросла на 0,7% с 1 февраля до 51,4%.

Среди инфицированных жителей столицы 3300 человек моложе 10 лет и 2458 человек в возрасте от 10 до 19 лет.

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