В Японии впервые зарегистрировано более 100 000 выявленных за день случаев COVID-19
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Токио, 3 февраля (Jiji Press). Число выявленных за день новых случаев заболевания коронавирусом в Японии 3 февраля впервые превысило 100 000, в результате чего общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии в стране превысило отметку в три миллиона.
Количество выявленных за день случаев COVID-19 3 февраля составило 104 470.
Общее количество заражённых с момента начала эпидемии в Японии превысило один миллион в августе прошлого года и в два миллиона – пятью месяцами позже, 20 января этого года. Число случаев заболевания коронавирусом увеличилось ещё на миллион всего за две недели, что отражает быстрое распространение варианта омикрон.
Число тяжелобольных пациентов с коронавирусом по всей стране выросло со 2 февраля на 25 до 911, превысив 900 впервые с 30 сентября прошлого года.
В Токио 3 февраля было выявлено 20 679 новых случаев заражения, этот показатель превышает 20 000 второй день подряд.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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