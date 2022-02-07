В Японии за 4 февраля выявлено более 102 000 случаев COVID-19
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Токио, 5 февраля (Jiji Press). В Японии выявлено 102 333 новых случая заболевания COVID-19 за день, это второй по величине ежедневный показатель.
Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 по стране выросло с пятницы на 57 до 1099 человек. Зафиксировано 117 новых смертей.
В Токио выявлено 21 122 новых случая, на 3689 больше, чем неделей ранее.
В японской столице было 44 пациента с тяжёлыми симптомами, что на 3 больше, чем 4 февраля. Зафиксировано 10 новых смертей.
В других частях страны 10 префектур сообщили о рекордном ежедневном числе новых случаев, в том числе 4046 на Хоккайдо, 744 в Мияги, 2069 в Сидзуоке, 6445 в Айти и 5607 в Фукуоке.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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