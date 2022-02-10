В Японии за 9 февраля выявлено более 97 000 случаев COVID-19
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 февраля (Jiji Press). В Японии за день выявлено 97 833 новых случая заболевания COVID-19, что ниже 100 000 четвертый день подряд, но этот показатель увеличился почти на 3000 по сравнению тем же днём неделей ранее.
Число пациентов с тяжёлыми симптомами с 8 февраля выросло на 71 до максимального в этом году значения в 1212 человек. Зафиксировано 162 новых случая смерти, это самый высокий показатель в этом году.
В Токио положительный результат теста выявлен у 18 287 человек, что примерно на 3000 меньше, чем в тот же день неделей ранее, это первое такое снижение в этом году.
Число пациентов с тяжёлыми симптомами в японской столице выросло на восемь с 8 февраля до 59, а среди пациентов с COVID-19 было зарегистрировано 11 новых смертей.
В префектурах Киото, Нара, Мияги, Нагано, Аомори, Тояма и Коти отмечены рекордные показатели заражения за день.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии зарегистрировано 78 127 выявленных за день случаев COVID-19
- В Японии количество выявленных за день случаев COVID-19 впервые превысило 30 000
- В Японии выявлено более 4000 новых заражений за день
- В Японии за день выявлено 263 случая заражения новым коронавирусом
- В Японии выявлен первый случай заражения штаммом омикрон нового коронавируса за пределами карантина аэропортов
- Штамм омикрон нового коронавируса, по всей видимости, очень заразен: мнение японских экспертов
- В Японии впервые выявлен штамм омикрон нового коронавируса
- Дети в Японии хотят вакцинироваться, чтобы вернуться к привычной жизни
- В Японии разрешат комбинированные прививки от COVID-19
- В Японии смягчат правила въезда для деловых поездок и для учёбы; туристы пока въехать в страну не смогут
- В Токио зарегистрирован 21 новый случай инфекции, по всей Японии – 274
- В Японии вакцинировано от COVID-19 более 70% населения
- В Японии зарегистрировано 153 новых случая инфекции
- В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
- В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
- В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов
- Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков
- Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии
- Общее количество заразившихся за всё время пандемии в Японии превысило 1,5 миллиона человек
- Беременные женщины в Японии опасаются воздействия COVID-19 на предоставление медицинских услуг