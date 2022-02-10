В Японии за 9 февраля выявлено более 97 000 случаев COVID-19

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Токио, 9 февраля (Jiji Press). В Японии за день выявлено 97 833 новых случая заболевания COVID-19, что ниже 100 000 четвертый день подряд, но этот показатель увеличился почти на 3000 по сравнению тем же днём неделей ранее.

Число пациентов с тяжёлыми симптомами с 8 февраля выросло на 71 до максимального в этом году значения в 1212 человек. Зафиксировано 162 новых случая смерти, это самый высокий показатель в этом году.

В Токио положительный результат теста выявлен у 18 287 человек, что примерно на 3000 меньше, чем в тот же день неделей ранее, это первое такое снижение в этом году.

Число пациентов с тяжёлыми симптомами в японской столице выросло на восемь с 8 февраля до 59, а среди пациентов с COVID-19 было зарегистрировано 11 новых смертей.

В префектурах Киото, Нара, Мияги, Нагано, Аомори, Тояма и Коти отмечены рекордные показатели заражения за день.

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