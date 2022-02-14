В Японии за всё время эпидемии от COVID-19 умерло более 20 000 человек
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Токио, 11 февраля (Jiji Press). Общее число смертей от нового коронавируса в Японии превысило 20 000.
Этот уровень смертность превзошла примерно через 10 месяцев после того, как в апреле 2021 года число умерших превысило 10 000 человек, через год и два месяца после того, как в феврале 2020 года в стране был зарегистрирован первый летальный исход от COVID-19.
В начале этого года ежедневное число смертей от COVID-19 было ниже 10. Но затем количество начало постепенно расти вместе с ростом числа новых случаев и тяжелобольных пациентов, поскольку страна вступила в шестую волну инфекций из-за распространения высокозаразного варианта омикрон.
Ежедневная смертность превышала 100 в течение пяти дней подряд. 11 февраля зарегистрировано 150 смертей от COVID-19, и общее число умерших достигло 20 105 человек. Из числа умерших 11 февраля 27 смертей зарегистрировано в западной префектуре Осака, 18 – в префектуре Канагава, к югу от Токио, 13 – в префектуре Айти в центральной части Японии, и 11 – в самой северной префектуре, Хоккайдо.
11 февраля 1340 пациентов с COVID-19 находились в тяжёлом состоянии, это на 70 больше, чем в предыдущий день.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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