В Японии за неделю до 14 февраля выявлено 602 564 случаев COVID-19
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Токио, 14 февраля (Jiji Press). В Японии выявлено 602 564 новых случая заболевания COVID-19 за неделю, что примерно на 38 000 меньше, чем на предыдущей неделе.
Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии в стране, в том числе среди пассажиров круизных судов и членов экипажа, к 10:00 14 февраля составило 3 927 005 человек.
Общее число умерших от COVID-19 за неделю выросло на 1031 до 20 388, что значительно больше 577 смертей на предыдущей неделе.
По префектурам за неделю в Токио было зарегистрировано больше всего новых случаев – 110 001, затем следуют Осака – 83 131, Канагава – 55 407, Айти – 39 577, Сайтама – 38 213 и Хёго – 35 887.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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