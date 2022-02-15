В Японии могут начать вакцинацию детей уже в этом месяце
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Токио, 14 февраля (Jiji Press). Прививки от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет могут начать в Японии к концу этого месяца, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
«Правительство реализует необходимые процедуры, чтобы муниципалитеты, готовые приступать к вакцинации детей, могли начать вакцинацию, как только будет доставлена вакцина, не дожидаясь марта», – сказал Мацуно на пресс-конференции.
По его словам, вакцина Pfizer Inc. от COVID-19 для детей будет доставлена в муниципалитеты начиная со следующей недели или немного позднее.
Он также пообещал предоставлять необходимую информацию и принять другие меры для успешной вакцинации детей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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