В Японии намерены ослабить пограничный контроль в связи с COVID-19 с 1 марта

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Токио, 16 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио принял решение ослабить пограничный контроль своей страны в связи с пандемией не ранее 1 марта, сообщили информированные источники.

В этот же день Кисида обсудил этот вопрос с официальными лицами, в том числе с генеральным секретарём кабинета министров Мацуно Хирокадзу, помощником генерального секретаря кабинета министров Фудзи Такэси и Андо Тосихидэ, генеральным директором бюро по консульским вопросам Министерства иностранных дел, и в основном одобрил проект плана ослабления ограничений на въезд, представленный секретариатом кабинета.

Согласно источникам, в ближайшее время премьер-министр объявит о плане смягчения.

В ответ на распространение высокозаразного варианта омикрон коронавируса 30 ноября прошлого года правительство ввело более строгие ограничения на въезд, включая принципиальный запрет на въезд в Японию для иностранных граждан.

По словам источников, правительство теперь планирует в основном отменить особо строгие меры.

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