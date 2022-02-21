Япония готова к санкциям против России: министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса

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Токио, 19 февраля (Jiji Press). Япония готова принять меры, в том числе ввести санкции, в случае вторжения России в Украину, заявил министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса.

«Мы примем соответствующие меры, включая санкции, реагируя на реальную ситуацию, в сотрудничестве с международным сообществом», – сказал Хаяси на онлайн-пресс-конференции.

«Мы последовательно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», – добавил Хаяси, выступая онлайн в Германии после участия в экстренной встрече министров иностранных дел «большой семёрки» в Мюнхене.

На встрече «Большой семёрки» Хаяси заявил, что проблема Украины не ограничивается безопасностью Европы, выразив опасения, что азиатский регион также пострадает.

Этот вопрос «касается фундаментального принципа международного сообщества, заключающегося в неприятии любых попыток изменить статус-кво в одностороннем порядке силой», – сказал он.

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