Количество умерших от COVID-19 за день в Японии остаётся на уровне менее 200 человек
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Токио, 24 февраля (Jiji Press). Число смертей среди людей, инфицированных новым коронавирусом, составило 206, этот показатель превышает 200 третий день подряд.
Дневное число случаев заражения составило 61 259, что примерно на 34 000 меньше, чем в тот же день неделей ранее. Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 составило 1474 человека, что на 15 меньше, чем 23 февраля.
Из Токио сообщают о 10 169 новых случаях заражения, что на 7695 меньше, чем неделей ранее, и о 14 смертельных исходах. Число тяжелобольных пациентов по критериям Токио составило 81, что на одного больше, чем днём ранее.
Среднее число случаев заражения за семь дней составило 12 509,1, что на 16,2% меньше, чем неделей ранее.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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