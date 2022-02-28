В Японии за день выявлено 63 703 случая COVID-19
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Токио, 27 февраля (Jiji Press). В Японии выявлено в общей сложности 63 703 случая инфекции нового коронавируса, что примерно на 7700 меньше, чем неделей ранее.
Число пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии на сегодняшний день составило 1482 человека, что на 25 меньше, чем в предыдущий день, при этом зарегистрировано 143 новых случая смерти.
В Токио за день был выявлено 10 321 случай заражения, что на 2614 меньше, чем неделей ранее.
Количество выявленных за день случаев заболевания COVID-19 в японской столице снижается по сравнению с показателем 7 днями ранее восьмой день подряд. По данным столичной администрации Токио, было зарегистрировано 28 новых смертей, связанных с COVID-19.
Среднее число новых случаев за семь дней на 27 февраля составило 11 141,7, что на 24,7% меньше, чем неделей ранее. Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 в Токио по критериям столичной администрации увеличилось с 26 февраля на два до 75.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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