Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету

Политика

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Токио, 24 марта (Jiji Press). Снаряд, который может быть баллистической ракетой, был выпущен из Северной Кореи, сообщило министерство обороны Японии днём 24 марта.

Южнокорейские военные также сообщили, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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