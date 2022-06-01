Япония ослабляет меры пограничного контроля за COVID-19
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Токио, 1 июня (Jiji Press). Правительство Японии ослабит меры пограничного контроля в связи с COVID-19 с 1 июня, увеличив максимальное количество людей, которым разрешено въезжать в страну с 10 000 до 20 000 человек в день.
В декабре прошлого года правительство снизило дневной лимит въезда до 3500 при распространении варианта омикрон нового коронавируса. Ограничение на въезд повышалось поэтапно с марта и достигло 10 000 10 апреля.
Тем временем правительство разделило страны и регионы на «синие», «жёлтые» и «красные» с точки зрения рисков передачи коронавируса.
Люди из районов, входящих в синюю категорию, теперь освобождены от тестирования на коронавирус по прибытии и от трёхдневной самоизоляции после прибытия. Лица из жёлтых районов также освобождаются от вакцинации, если они получили три дозы вакцины, а жители красных районов – нет.
Тестирование на коронавирус перед отправлением по-прежнему требуется для всех, кто приезжает в Японию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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