Губернатор Хоккайдо просит правительство продолжить переговоры с Россией о Северных территориях
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Токио, 2 июня (Jiji Press). Губернатор Хоккайдо Судзуки Наомити обратился к правительству Японии с просьбой продолжить переговоры с Россией по четырём островам, на которые претендует Япония, недалеко от острова Хоккайдо.
Губернатор сделал запрос на встрече с премьер-министром Кисидой Фумио, призвав к скорейшему возвращению Северных территорий.
Такой запрос был сделан впервые с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину в конце февраля и приостановила территориальные переговоры в конце марта в ответ на санкции Японии в связи с российской агрессией.
Отметив, что позиция правительства по возвращению островов не изменилась, Кисида сказал губернатору, что «трудно говорить о конкретных перспективах (переговоров)».
«Российское вторжение пошатнуло международный порядок и нарушает международное право, – подчеркнул премьер. – Мы должны выступить с чётким заявлением вместе с международным сообществом».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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