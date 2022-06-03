Губернатор Хоккайдо просит правительство продолжить переговоры с Россией о Северных территориях

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Токио, 2 июня (Jiji Press). Губернатор Хоккайдо Судзуки Наомити обратился к правительству Японии с просьбой продолжить переговоры с Россией по четырём островам, на которые претендует Япония, недалеко от острова Хоккайдо.

Губернатор сделал запрос на встрече с премьер-министром Кисидой Фумио, призвав к скорейшему возвращению Северных территорий.

Такой запрос был сделан впервые с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину в конце февраля и приостановила территориальные переговоры в конце марта в ответ на санкции Японии в связи с российской агрессией.

Отметив, что позиция правительства по возвращению островов не изменилась, Кисида сказал губернатору, что «трудно говорить о конкретных перспективах (переговоров)».

«Российское вторжение пошатнуло международный порядок и нарушает международное право, – подчеркнул премьер. – Мы должны выступить с чётким заявлением вместе с международным сообществом».

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