Причиной неудачного запуска ракеты Epsilon-6 была неисправность системы управления ориентацией: JAXA

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Токио, 18 октября (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщает, что причиной неудачи запуска была аномалия в одном из устройств управления ориентацией, установленных на двигателе второй ступени ракеты «Эпсилон-6».

После старта трёхступенчатой твердотопливной ракеты двигатель первой ступени отработал нормально и был отсоединён в плановом порядке. В двигателе второй ступени не было проблем со сгоранием, но ненормальная ориентация обнаружилась сразу после того, как двигатель израсходовал топливо, сообщило JAXA на заседании министерства науки.

По данным JAXA, положение было смещено в правый нижний угол примерно на 21 градус больше, чем планировалось.

Космическое агентство решило, что ракета не сможет выйти на околоземную орбиту, и отправило ракете сигнал самоуничтожения через 6 минут и 28 секунд после старта.

По данным JAXA, анализ полётных и других данных показал, что одна функция системы управления реакцией, которая использует двигатели для управления ориентацией и другими факторами, не работала после сгорания двигателя второй ступени.

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