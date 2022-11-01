Посол России в Японии покидает свой пост

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Токио, 30 октября (Jiji Press). Посол России в Японии Михаил Галузин покинет свой пост в ноябре, сообщило 28 октября российское государственное информационное агентство.

Галузин, который, как известно, среди представителей российского министерства иностранных дел лучше всех разбирается в Японии, вернётся в Россию в условиях, когда отношения между Японией и Россией ухудшаются из-за вторжения России в Украину и западных санкций, введенных против Москвы в связи с вторжением.

Свободно владеющий японским языком Галузин занял пост посла России в Японии в марте 2018 года. Он часто выступал за жёсткую позицию в отношении давнего спора между Токио и Москвой по поводу четырёх удерживаемых Россией островов в северо-западной части Тихого океана, на которые претендует Япония, что мешало двум странам подписать мирный договор о Второй мировой войне.

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