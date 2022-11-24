Япония обещает зимнюю помощь Украине в размере 2,5 млн долларов

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Токио, 22 ноября (Jiji Press). Япония предоставит Украине экстренную безвозмездную помощь в размере 2,57 миллиона долларов, чтобы помочь стране, переживающей российскую агрессию, пережить холодную зиму, заявил министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса.

Помощь будет использована для отправки электрогенераторов и фонарей на солнечных батареях через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украину, где многие энергетические объекты были разрушены российскими военными атаками.

Поддержка «очень важна для помощи людям, у которых нет доступа к отоплению или освещению из-за перебоев в подаче электроэнергии, чтобы пережить зиму», – сказал Хаяси.

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