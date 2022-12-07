Япония предоставит Молдове дополнительную помощь на 27 млн долларов

Новости

Токио, 3 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что Япония предоставит Молдове дополнительную помощь в размере 27 миллионов долларов, поскольку эта европейская страна пострадала от вторжения России в Украину.

Кисида пообещал предоставить помощь для использования в сферах здравоохранения, продовольствия, энергетики и других областях, когда проводил переговоры с президентом Молдовы Майей Санду в Токио.

Также 3 декабря премьер-министр провёл переговоры с президентом Исландии Гудни Йоханнессон. Они обсудили ситуацию в Украине и Восточной Азии и подтвердили, что их страны будут вместе поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона.

Санду и Йоханнессон посетили Японию для участия в шестой конференции Всемирной ассамблеи женщин (WAW!), которая прошла в Токио 3 декабря.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме