Япония предоставит Молдове дополнительную помощь на 27 млн долларов
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Токио, 3 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что Япония предоставит Молдове дополнительную помощь в размере 27 миллионов долларов, поскольку эта европейская страна пострадала от вторжения России в Украину.
Кисида пообещал предоставить помощь для использования в сферах здравоохранения, продовольствия, энергетики и других областях, когда проводил переговоры с президентом Молдовы Майей Санду в Токио.
Также 3 декабря премьер-министр провёл переговоры с президентом Исландии Гудни Йоханнессон. Они обсудили ситуацию в Украине и Восточной Азии и подтвердили, что их страны будут вместе поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона.
Санду и Йоханнессон посетили Японию для участия в шестой конференции Всемирной ассамблеи женщин (WAW!), которая прошла в Токио 3 декабря.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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