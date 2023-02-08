Кисида обещает приложить все усилия для решения проблемы островов с Россией
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Токио, 7 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал приложить все усилия для решения многолетнего территориального спора с Россией в отношении четырёх островов в Тихом океане, известных как Северные территории Японии.
В условиях вторжения России в Украину японско-российские отношения находятся «в сложной ситуации», заявил Кисида на национальном митинге, посвящённом требованию вернуть Северные территории, который был организован в Токио правительством и другими организациями. 7 февраля в Японии проводится День Северных территорий.
«Мы придерживаемся политики заключения мирного договора (с Россией) после разрешения территориального спора, – сказал Кисида. – Правительство и общественность должны объединить усилия в решении этого вопроса».
Острова, расположенные недалеко от Хоккайдо на севере Японии, всегда принадлежали Японии, но были захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Территориальный спор мешает Токио и Москве заключить мирный договор, чтобы официально положить конец военным действиям.
Кисида сказал, что программы обмена с Россией, в том числе программа посещения семейных могил на островах бывшими жителями Японии, являются одними из «самых приоритетных вопросов» для развития японско-российских отношений. «Я надеюсь на скорейшее изменение ситуации, чтобы разрешить перезапуск (программ)», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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