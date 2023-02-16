В Японии распространяется система однополых партнёрств

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Токио, 15 февраля (Jiji Press). Всё больше префектур и муниципалитетов в Японии внедряют системы однополых партнёрств, а местные лидеры возлагают надежды на прогресс в общенациональных дискуссиях по связанным с этим вопросам.

После дискриминационных замечаний в отношении ЛГБТ со стороны недавно уволенного секретаря премьер-министра Кисиды Фумио вопросы прав человека для сексуальных меньшинств в настоящее время обсуждаются в парламенте страны.

Доля людей, проживающих в районах, где введены системы однополых партнёрских отношений, в общей численности населения страны достигла 65% по состоянию на 10 января, согласно опросу, проведенному токийским районом Сибуя и некоммерческой организацией Nijiiro Diversity, базирующейся в городе Осака.

Системы однополых партнёрств позволяют однополым парам быть официально признанными местными органами власти наравне с супружескими парами и получать соответствующие сертификаты. Эти сертификаты дают однополым партнёрам право на переезд в государственное жильё для семейного пользования и посещение друг друга в государственных больницах.

Местные органы власти, внедрившие эти системы, призывают частные учреждения относиться к однополым парам аналогично.

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