Попытка частной посадки Японии на Луну закончилась неудачей

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Токио, 26 апреля (Jiji Press). Попытка токийского стартапа по исследованию космоса ispace Inc. осуществить первую в мире высадку на Луну частного сектора закончилась неудачей.

Компания заявила, что её лунный посадочный модуль, который был запущен в декабре прошлого года ракетой Falcon 9 американского производителя космических аппаратов Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), попытался спуститься на Луну рано утром 26 апреля по японскому времени, но связь с ним была потеряна вскоре после этого.

По словам ispace, посадочный модуль, скорее всего, разбился о поверхность Луны.

«Мы смогли получить данные незадолго до приземления, и это было очень значительным достижением, важным шагом на пути к следующему этапу», – заявил на пресс-конференции генеральный директор ispace Хакамада Такэси, выразив намерение запустить следующий посадочный модуль в 2024 году или позднее.

По данным компании, лунный посадочный модуль, совершавший облет Луны на высоте около 100 километров, начал снижаться около 00:40 26 апреля по японскому времени. Потратив около часа на замедление, зонд должен был приземлиться возле кратера Атлас в районе Моря Холода около 1:40 утра того же дня.

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