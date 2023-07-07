Япония и АСЕАН договорились о дальнейшем сотрудничестве в области верховенства права

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Токио, 6 июля (Jiji Press). Министры юстиции Японии и стран Юго-Восточной Азии приняли совместное заявление, в котором изложен план укрепления сотрудничества в целях обеспечения верховенства права в регионе.

На своей встрече в Токио министры Японии и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии подтвердили важность развития судебной инфраструктуры, включая основные законы и юристов, для продвижения верховенства закона.

Они согласились сотрудничать в разработке законов и постановлений и развитии соответствующих человеческих ресурсов.

В совместном заявлении содержится призыв к активизации усилий по поддержке совершенствования правовых систем. В нём говорится, что Япония и АСЕАН будут регулярно проводить встречи своих сотрудников судебных органов на рабочем уровне, а также семинары, направленные на повышение квалификации.

Япония и АСЕАН впервые провели встречу министров юстиции. Встреча была направлена ​​на углубление сотрудничества между Японией и АСЕАН в области права, поскольку в этом году обе стороны отмечают 50-летие дружбы и сотрудничества.

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