Япония предоставит Украине систему обнаружения дронов
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Вильнюс, Литва, 12 июля (Jiji Press). Япония предоставит систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов в рамках своей помощи Украине в условиях военной агрессии России, заявил премьер-министр Кисида Фумио.
Об этом Кисида заявил в своём выступлении на саммите НАТО в Вильнюсе, столице Литвы.
В марте Кисида посетил Украину и сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Япония предоставит 30 миллионов долларов помощи в виде нелетального оборонительного оборудования через трастовый фонд НАТО. Эта структура будет использоваться для обеспечения системы обнаружения дронов.
В своем выступлении 12 июля Кисида отметил, что международное сообщество находится на поворотном моменте истории. Ссылаясь на соглашение «Большой семёрки», достигнутое на саммите под председательством Японии в мае, о решительном противодействии любым односторонним попыткам изменить статус-кво силой, он пообещал, что Япония будет и дальше укреплять сотрудничество с другими странами для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на законе.
Японский лидер также заявил, что безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона неразделимы. Он заявил о своей решимости работать над укреплением связей между НАТО и её четырьмя партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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