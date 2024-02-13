Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 15 февраля вновь попытается запустить новую ракету H3

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Токио, 12 февраля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует 15 февраля сделать вторую попытку запустить новую ракету на жидком топливе H3 после неудачного запуска первой ракеты в марте 2023 года.

JAXA завершило подготовку ко второму запуску H3 менее чем за год, разработав меры по предотвращению сбоев посредством расследования причин инцидента, в основном совместно с партнёром, Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

При прошлогоднем запуске двигатель второй ступени первого энергоблока не воспламенился из-за неисправности электрооборудования. Погиб также находившийся на борту спутник наблюдения Земли «Дайти-3».

«Мы усердно работали, чтобы наверстать упущенное. Мы определённо хотим добиться успеха», – сказал Окада Масаси, менеджер проекта, отвечающий за разработку.

По словам представителей JAXA, расследования, начавшиеся сразу после неудачного запуска, представляли собой «тотальную войну», в которой также были мобилизованы сотрудники отделов, не имеющих прямого отношения к ракете H3, и бывшие сотрудники.

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