Запуск японской ракеты H3 запланирован на 17 февраля
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Токио, 14 февраля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что во второй раз проведёт запуск своей новой ракеты H3 17 февраля.
Второй аппарат взлетит из Космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии с 9:22:55 до 13:06:34.
Ранее запуск был запланирован на 15 февраля, но он был отложен из-за ожидаемой плохой погоды.
H3 – двухступенчатая жидкотопливная ракета, разработанная в основном компаниями JAXA и Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Запуск первого блока в марте 2023 года не удался из-за того, что не удалось запустить двигатель второй ступени.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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