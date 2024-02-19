Япония успешно запустила ракету H3

Новости

Танэгасима, префектура Кагосима, 17 февраля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно провело второйзапуск своей новой ракеты H3 с двумя небольшими спутниками.

Второй аппарат стартовал с космодрома Танэгасима на острове Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в 9:22:55.

Хотя первый запуск ракеты H3 в прошлом году закончился неудачей из-за того, что не удалось запустить двигатель второй ступени первого блока, зажигание двигателя второй ракеты 17 февраля прошло успешно, как и планировалось, что позволило ракете выйти на запланированную траекторию.

Маленькие спутники также успешно вышли на орбиту.

«Ракета стартовала по плану и вышла на заданную орбиту», – заявил на пресс-конференции президент JAXA Ямакава Хироси.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме