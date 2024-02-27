Японское космическое агентство возобновило связь с лунным модулем

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что оно восстановило связь со своим лунным модулем после того, как он ночью приостановил работу на месте приземления.

Малый посадочный модуль для исследования Луны SLIM, первый японский аппарат, совершивший успешную посадку на Луну, был остановлен в лунную ночь, когда температура опустилась намного ниже минус 100 градусов по Цельсию.

SLIM перешел в спящий режим после работ 31 января, когда на месте приземления наступила ночь, из-за чего его солнечные элементы не смогли вырабатывать электроэнергию.

По данным JAXA, связь со SLIM была возобновлена ​​около 19:00 25 февраля, но вскоре операции снова были остановлены из-за высокой температуры коммуникационного оборудования.

26 февраля агентство активировало камеру SLIM, сделало снимки и успешно передало данные на Землю.

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