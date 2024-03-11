Японская космическая фирма откладывает запуск ракеты-носителя
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Кусимото, префектура Вакаяма, 9 марта (Jiji Press). Компания Space One Co. отложила запуск ракеты Kairos со спутником, который был запланирован на утро 10 марта на своём космодроме Кии в городе Кусимото в префектуре Вакаяма на западе Японии.
По данным компании, отсрочка произошла из-за того, что в зоне предупреждения в море за 10 минут до запланированного времени запуска оставался корабль. Ожидается, что Space One перенесёт запуск первого блока ракеты на 13 марта или позже.
На пресс-конференции, состоявшейся в отеле города Натикацуура той же префектуры, исполнительный директор Space One Абэ Кодзо отметил, что корабль не покинул этот район вовремя. «Мы не смогли плавно справиться с ситуацией, потому что это был наш первый запуск ракеты», – сказал он.
Он отрицал, что отсрочка была вызвана технологической проблемой.
«Мы надеемся оправдать ожидания», рассмотрев такие меры, как проведение мероприятий по наблюдению в зоне предупреждения ранее, добавил Абэ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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