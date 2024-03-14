Японская ракета-носитель взорвалась после старта
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Кусимото, префектура Вакаяма, 13 марта (Jiji Press). Японская ракета-носитель спутника, разработанная компанией Space One Co., взорвалась вскоре после старта с космодрома токийской компании в Кусимото, префектура Вакаяма.
«После запуска были приняты меры по прекращению полёта. Подробности расследуются», – заявили в Space One о неудачном запуске блока Kairos No. 1.
Успешный запуск стал бы первым в Японии запуском ракеты-носителя, разработанной исключительно частным сектором.
Ракета Kairos длиной около 18 метров и массой около 23 тонн имела три твердотопливные ступени и верхнюю ступень на жидком топливе. В наконечнике ракеты был размещен небольшой спутник центра спутниковой разведки кабинета министров.
Ракета должна была стартовать 9 марта, но запуск был отменён из-за того, что в зоне морского предупреждения оставался корабль.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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