KDDI начинает новую программу развития космического бизнеса

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Токио, 30 мая (Jiji Press). Крупнейший японский телекоммуникационный оператор KDDI Corp. сообщил, что запустил программу открытых инноваций, предназначенную для создания предприятий, связанных с космосом, посредством сотрудничества между стартапами и крупными компаниями.

Программа Mugenlabo Universe предоставит экспериментальную среду, в том числе цифровое пространство, воспроизводящее условия космического пространства, чтобы помочь компаниям-партнёрам разрабатывать новые технологии и открывать космический бизнес.

В рамках программы будут сотрудничать Spacedata Inc., токийская исследовательская компания по космическому развитию, и другие. Сначала они будут работать над тем, чтобы в 2025 финансовом году начать испытания робота в цифровом пространстве, которое воспроизводит температуру и гравитацию лунной поверхности. Испытания по выращиванию продуктов питания с использованием небольшого беспилотного спутника в космической среде планируется начать в 2027 финансовом году.

KDDI также заявила, что будет стремиться создать сеть связи между Луной и Землёй уже в 2028 году и разработать коммуникационную среду на Луне примерно к 2030 году.

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